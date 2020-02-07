Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Kılıç için mevlit okutuldu

Ağrı
'nın Doğubayazıt ilçesinde 8 yıl önce silahlı saldırı sonucu şehit düşen Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Kılıç için mevlit programı düzenlendi.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Adem Özdemir dua etti, ilahiler okundu.
Mevlit sonrası, katılımcılara lokum ikram edildi.
Programa, Kaymakam Zafer Engin, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Tunay, İlçe Emniyet Müdürü Ömür Arık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ertoğrol ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılıç, 5 Şubat 2012'de eşi ve çocuklarıyla çarşıda bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı GATA yoğun bakım ünitesinde 7 Şubat'ta şehit olmuştu.