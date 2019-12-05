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Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına makale yarışması

Hukuk okuyan öğrenciler, yaklaşık 4 yıl önce makamında teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına makale yarışması düzenliyor.

05.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:47Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına makale yarışması

Hukuk okuyan öğrenciler, yaklaşık 4 yıl önce makamında teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına makale yarışması düzenliyor. Makalenin konusu ise 'Ceza Mahkemesi'nde Sosyal Medya'nın Etkisi' başlığını taşıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, İstanbul Adliyesi'ndeki makam odasında 2015 yılında terör örgütü DHKP/C üyelerince şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına 'Ceza Muhakemesi'nde Sosyal Medyanın Etkisi' adlı makale yarışması düzenliyor.

TÜM HUKUK FAKÜLTELERİ ÖĞRENCİLERİ YARIŞMAYA KATILABİLİR

Hukuk Kulübü tarafından organize edilen 'Ceza Muhakemesi'nde Sosyal Medyanın Etkisi' adlı makale yarışması Türkiye'deki tüm hukuk fakültesi öğrencilerine açık olarak gerçekleştiriliyor.

Yarışmaya son başvuru tarihi 20 Ocak 2020. Jüri değerlendirmesinin ardından ödül töreni 2 Mart'ta yapılacak. Yarışmanın jürisinde Prof. Dr. Murat Balcı, Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin, Dr. Hüseyin Aydın, Hakim Atila Öztürk, Cumhuriyet Savcısı İlkay Özcan ve Hakim Bedir Fidan yer alıyor.

Yarışmada ilk üçe girenlere sırasıyla 10 bin lira, 7 bin 500 lira ve 5 bin lira ödül verilecek. Yarışma ile ilgili detaylar üniversitenin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alıyor.



Mehmet Selim Kiraz, Cumhuriyet Savcısı, Güncel

Kaynak: DHA

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