17 Şubat 2019, 14:44
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Şehit Dinç'in Ailesine Şehadet Belgesi Verildi

Şehit Dinç

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 29 Aralık 2018'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in ailesine şehadet belgesi takdim etti.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 29 Aralık 2018'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in ailesine şehadet belgesi takdim etti.

Şehit Dinç'in Dereli ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret eden Sarıfakıoğlulları, baba Emrullah ve anne Zühre Dinç'e başsağlığı dilediğinde bulundu.

Vali Sarıfakıoğulları, aileye şehadet belgesi ile beratını teslim etti.

Ziyarette Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun İl Jandarma Komutanı Bahattin Murat Yakın, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da yer aldı. Aralık,Hakkari,Giresun
Kaynak: AA