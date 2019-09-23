Haberler » Güncel » Haber

Şehit Dinçer'in eşine acı haber ulaştı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde baba evinde bulunan eşine ulaştı.

23.09.2019 17:26Şehit Dinçer'in eşine acı haber ulaştı
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde baba evinde bulunan eşine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu. Şehit askerlerden 26 yaşındaki Fikret Dinçer'in şehadet haberi Konya'nın Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi'nde baba evinde bulunan eşi Şerife Dinçer'e verildi. Bir kız bebek babası olan şehit Fikret Dinçer'in anne ve babasının Antalya'da yaşadığı, şehidin, kız kardeşinin düğünü için gelecek hafta baba ocağına izne geleceği öğrenildi.

Şehidin cenazesinin Konya'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. - KONYA

Konya, Irak, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:28 Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı
19:28 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türkiye IMF'den kimin medet umduğunu gördü
19:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Türkiye ve Rusya'nın iş birliğini memnuniyetle müşahede ediyoruz"
19:26 TBB Başkanı Feyzioğlu Siirt'te
19:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşlarla görüştü
19:24 BM İklim Zirvesi
19:23 Öğrenciler sahilde önce antrenman sonra temizlik yaptı