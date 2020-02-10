Haberler » Güncel » Şehit Dolançay mezarı başında anıldı - Haber

Şehit Dolançay mezarı başında anıldı

Şehit Er Vedat Dolançay, vefatının seneyi devriyesinde Van'ın Saray ilçesindeki mezarının başında anıldı.

10.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:56Şehit Dolançay mezarı başında anıldı
Şehit Er Vedat Dolançay, vefatının seneyi devriyesinde 'ın ilçesindeki mezarının başında anıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 9 Şubat 2016 yılında şehit edilen Vedat Dolançay, vefatının seneyi devriyesinde kabrinin başında anıldı. Yapılan anma programına kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve şehit yakınları katıldı. Mezarlıktaki programın ardında şehidin ailesini evinde ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, İlçe Müftüsü Selman Coşkun, emniyet ve jandarma personeli ile bazı kurum amirleri, Şehit Dolançay için dua ettiler. - VAN

Saray, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
15:07  Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin Üner kaç yaşında, nereli?
14:50  Elif Gören kimdir? Survivor Elif Gören kaç yaşında, nereli?
14:44  Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli, kaç yaşında?
10.02.2020 15:33:40