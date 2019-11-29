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Şehit Duymaz son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, memleketi Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

29.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:46Şehit Duymaz son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, memleketi Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz (27) için cuma namazı sonrası Yelten köyü meydanında tören düzenlendi. Düzenlenen törende, şehidin annesi Keziban, babası Arif ve şehidin eşi Hatice kucağında kızı ile birlikte tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin öz geçmişinin okunup bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve dua edilmesinin ardından Yozgat İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. - YOZGAT

Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

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