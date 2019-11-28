Haberler » Güncel » Şehit Duymaz Yozgat'ta toprağa verilecek - Haber

Şehit Duymaz Yozgat'ta toprağa verilecek

Hakkari Merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, yarın memleketi Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Yelten köyünde toprağa verilecek.

28.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:56Şehit Duymaz Yozgat'ta toprağa verilecek
Merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, yarın memleketi 'ın Kadışehri ilçesi Yelten köyünde toprağa verilecek.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevliyken Merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, yarın Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde öğle namazını müteakip toprağa verilecek. 1992 doğumlu olan şehit Duymaz'ın 2018 yılında göreve başladığı ve ilk görev yerinin Hakkari olduğu öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin 4 kardeşten ikincisi olduğu bilgisine ulaşıldı. - YOZGAT

Jandarma, Hakkari, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:12 Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt: "Sözünün karşılığı yok"
18:10 Kaçak istinat duvarının yıkımını engelleyemediler
18:10 Ankara'da yakalanan"çelik kasa hırsızları" tutuklandı
18:08 Kılıç: "Baframızın daha modern bir yapıya kavuşması için çalışıyoruz"
18:05 Diyanet-Sen Karabük Şubesi'nden açıklama
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
12:20 Fenerbahçe, Victor Moses ile yolları ayırıyor
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:00 Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
28.11.2019 18:14:39