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Şehit edilen polisin kanı yerde kalmadı

Şehit edilen polisin kanı yerde kalmadı Adıyaman'da 2 terörist ölü olarak ele geçirildiADIYAMAN - Adıyaman'da PKK'lı 2 terörist sabaha karşı Jandarma Özel Harekat timlerinin başarılı operasyonuyla ölü olarak ele geçirildi.

19.10.2019 10:42
Şehit edilen polisin kanı yerde kalmadı
Adıyaman'da 2 terörist ölü olarak ele geçirildi
ADIYAMAN - Adıyaman'da PKK'lı 2 terörist sabaha karşı Jandarma Özel Harekat timlerinin başarılı operasyonuyla ölü olarak ele geçirildi.
Operasyon sabaha karşı Adıyaman merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri aldıkları istihbarat ve İHA ile teröristlerin yerini tespit etti. JÖH timleri tarafından kıstırılan teröristler çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Jandarma özel harekat timlerine polis özel harekat timleri de destek verirken bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
Şehidin kanı yerde kalmadı
Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin kimlikleriyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, geçtiğimiz aylarda Sincik ilçesinde polis memuru Taha Ulucay'ı şehit eden teröristler olduğu üzerinde duruluyor.
Şehit edilen polisin kanı yerde kalmadı

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Kaynak: İHA

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