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Şehit Emanetleri sergisi Çatalca'da açıldı

ÇATALCA'da şehitlerden geriye kalan son mektupları, giysileri gibi eşyaların sergilendiği 'Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri' sergisi açıldı.

14.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:01Şehit Emanetleri sergisi Çatalca'da açıldı
ÇATALCA'da  şehitlerden geriye kalan son mektupları, giysileri gibi eşyaların sergilendiği 'Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri' sergisi açıldı. Nazım Özbay kültür Merkezinde açılısı yapılan sergi öncesi konuşan Şehit Kur Albay Gökhan Peker'in eşi Nilay Peker "Amacımız Genç nesilleri şehitlerin emanetleriyle buluşturarak onlarda milli bilinci oluşturmak." dedi.

Çatalca'da bulunan Nazım Özbay Kültür merkezinde hazırlanan sergide  200'ün üzerinde şehidin eşyaları, yazdıkları son mektuplar ve kişisel eşyaları sergileniyor. Serginin ilk defa İstanbul ili sınırlarında açıldığını söyleyen 2017 yılında Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in eşi Nilay Peker, "Sergimizin amacı genç nesilleri şehitlerimizin emanetleriyle buluşturarak onlarda milli bilinci uyandırmak. Şehitlerimizi daha iyi tanımalarını sağlamak. Onların fedakarlıklarını genç nesillere anlatmak, taşıdıkları sorumlulukları biraz olsun hissettirmek" diye konuştu.

Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri sergisi 4 gün boyunca açık kalacak.



Gökhan Peker, Çatalca, Piyade, Güncel

Kaynak: DHA

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