Şehit Emniyet Müdürü Adına Uyuşturucu Operasyonu

14 Aralık 2018 Cuma 12:15



14 Aralık 2018 Cuma 12:15

Balıkesir'de narkotik polisleri sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren 4 kişiye operasyon düzenledi.Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirici sosyal medya yayını yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi "operasyonu kapsamında Balıkesir il merkezi, Burhaniye ve Gönen ilçelerinde baskınlar yapıldı. B.G.'nin evinde yapılan aramada uyuşturucu kullanımını kolaylaştıran folyo kapak ele geçirilirken kişilere ait dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınıp sorguları yapılan şahıslar adli makamlara sevk edildi. B.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, O.A., B.A. ve K.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR