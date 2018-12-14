Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi İçin Mevlit Okutuldu

14 Aralık 2018 Cuma 17:18



14 Aralık 2018 Cuma 17:18

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Mersin'deki babaevinde mevlit okutuldu.Şehidin ailesinin, merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki evlerinin önünde mevlit programı düzenlendi.Programa şehidin babası Ertuğrul ile annesi Nuran, eşi Leyla ve kızı İrem Almira Verdi'nin yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve çok sayıda polis ile vatandaş katıldı.