Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
'nin cenazesi Adana
'ya getirildi ADANA - Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi havayoluyla Adana Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, kent protokolü ve askeri erkan ve şehidin yakınları havalimanında karşıladı. Şehidin naaşının uçaktan indirilip, cenaze aracına konulduğu sırada göz yaşlarına boğulan kızı Almira'yı annesi ve yakınları teskin etti. Verdi'nin eşi Leyla Verdi'nin dirayetli duruşu ise duygulandırdı. Adana Havalimanı'nda yapılan karşılamanın ardından şehidin cenazesi, Mersin
'e götürüldü. Muğdat Camii
'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Akbelen
Şehitliği'ne defnedilecek.
Adana,Altuğ Verdi
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:28