Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin İsmi Rize'de Oturduğu Evin Sokağına Veriliyor

Rize'de makamında bir polis memuru tarafından vurularak şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin isminin Portakallık Mahallesinde oturduğu evinin sokağına verilmesi için mahalle muhtarı girişimde bulundu.

MUHTAR, BELEDİYEYE BAŞVURUDA BULUNDU

Rize Merkeze bağlı Portakallık Mahallesi Muhtarı Tuncay Maşalacı, Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin isminin, mahallede oturduğu 4 Nolu Çıkmaz Sokak'a verilmesi için Rize Belediyesine başvurdu.

Muhtar Maşalacı başvuru dilekçesinde "Rize Merkez Portakallık Mahallesi sakinleri ve esnaflarıyla yapmış olduğum istişare neticesinde şehit olan Altuğ Verdi Müdürümüzün Portakallık Mahallesi 4 Nolu Çıkmaz Sokakta oturduğundan bu sokağın ismi değiştirilerek Şehit Altuğ Verdi Sokağı verilmesini talep ve arz ederiz" ifadelerini kullandı.

TALEBİN MECLİS GÜNDEMİNE ALINMASI BEKLENİYOR

Talebin 2018 Ocak ayındaki belediye meclis gündemine alınması bekleniyor.