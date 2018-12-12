Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
'ye hüzünlü uğurlama (2)
ADANA'YA GETİRİLDİ
Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize
İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi Adana
Havalimanı'na getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve şehidin yakınlarını, kent protokolü ve çok sayıda polis tarafından karşılandı. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu tören mangası tarafından, uçaktan alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidi karşılamaya gelenlerle birlikte cenazenin getirildiği THY
'nin tarifeli uçağından inen yolcularda gözyaşlarını tutamadı. Şehit İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi daha sonra toprağa verileceği Mersin
'e götürüldü. Verdi, Mersin merkezdeki Muğdat Camii
'nde düzenlenecek uğurlama töreninin ardından Akbelen
Şehitliği'ne defnedilecek.
Görüntü Dökümü
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-Törenden görüntüler
Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,
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Rize,Altuğ Verdi
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:10