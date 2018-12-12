Rize Emniyet Müdürü'nü Şehit Eden Saldırgan, Sedye Üzerinde Adliyeye Sevk Edildi

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu için Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SİLAHI ALIP MAKAM ODASINA DALMIŞTI

Dün saat 14.50 sıralarında Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmesinin ardından aldığı silahı ile hızla makam odasına girerek Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğüs ve sırtından vurduktan sonra kendisine ateş eden koruma polis memuru Yiğit Can Köksal'ı bacağından yaralamıştı. Saldırıda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olurken, Personel Şube Müdürü Polat ise ağır şekilde yaralanmıştı.

SORGUYA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA GÖTÜRÜLDÜ

Kendisi ayağından vurularak etkisiz hale getirilen Sarıcaoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından gece geç saatlerde yoğun güvenlik önlemleri altında Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgusuna başlandı.

SEDYE İLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sabah saatlerinde emniyette sorguya alınan Sarıcaoğlu, Rize Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü sonrası elleri kelepçeli halde sedye ile taşınarak konulduğu ambulansla adliyeye sevk edildi. Hastanede bazı vatandaşlar da, yoğun güvenlik önlemleriyle hastaneden çıkarılan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'na sözlü şekilde tepki gösterdi. Rize Adliyesi'ne sevk edilen Sarıcaoğlu'nun savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

İşte o görüntüler;