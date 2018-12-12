12 Aralık 2018, 14:34
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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Hüzünlü Uğurlama (4)

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi

ADANA'YA GETİRİLDİMakamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi Adana Havalimanı'na getirildi.

ADANA'YA GETİRİLDİ

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi  Adana Havalimanı'na getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve şehidin yakınlarını, kent protokolü ve çok sayıda polis tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından, uçaktan alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidi karşılamaya gelenlerle birlikte cenazenin getirildiği THY'nin tarifeli uçağından inen yolcular da gözyaşlarını tutamadı. 

Şehit İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi daha sonra toprağa verileceği Mersin'e götürüldü. Verdi, Mersin merkezdeki Muğdat Camii'nde düzenlenecek uğurlama töreninin ardından Akbelen Şehitliği'ne defnedilecek. Rize,Altuğ Verdi
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:34