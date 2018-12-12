Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Hüzünlü Uğurlama (6)

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:40



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:40

BİR GÜN ÖNCE SPOR SALONUNA GİTMİŞMakamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin, olaydan bir gün önce spor yapmak için gittiği kentteki bir spor salonundaki görüntüleri ortaya çıktı. Spor merakı olan ve yüzmeye de önem veren Emniyet Müdürü Verdi'nin gittiği spor salonunda güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerinde, oldukça neşeli olduğu, spor salonu yetkilileri ve çalışanlarıyla sohbet ettiği görülüyor.Şehit Verdi'nin sırtındaki çantasıyla geldiği spor salonundaki görüntülerine, paylaşıldığı sosyal medyada 'Mekanı cennet olsun' yorumları yapıldı.