12 Aralık 2018 Çarşamba 16:34



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:34

Şehit Emniyet Müdürü gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı Rize'de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, ailesinin yaşadığı Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Sözün bittiği yerdeyiz" MERSİN - Rize'de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, ailesinin yaşadığı Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi, bu sabah Rize Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törenin ardından uçakla Adana Havalimanı'na getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kent protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları tarafından havalimanında karşılanan şehidin cenazesi daha sonra karayolu ile törenin düzenleneceği Mersin'deki Muğdat Camii'ne götürüldü. Şehit Verdi için ikindi namazının ardından Muğdat Camisi'nde tören düzenlendi. Törene; Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, birçok ilin emniyet müdürü, milletvekilleri, protokol üyeleri, polisler ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Törende, şehidin annesi Nuran ile emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, eşi Leyla ile kızı İrem Almira Verdi uzun süre gözyaşı döktü. "Ümit ederiz başka bu gibi cinnet olayları bir daha yaşanmaz, şehitlerimizin çocukları babasız kalmaz" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Başbakanlığı döneminde korumalığını yapan şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenaze törenine katılarak ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. İkindi namazı sonrası düzenlenen törende konuşan Yıldırım, "Sözün bittiği yerdeyiz" diyerek, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin, uğradığı alçakça saldırı neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu söyledi. Emniyet müdürüne rahmet dileyerek, mekanının Cennet olması temennisinde bulunan Yıldırım, anne, baba, eş ve çocuklarına da sabır diledi. Kendisini yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Yıldırım, "Altuğ, esasında iyi bir meslek adamı olmanın yanı sıra çok iyi bir baba, çok iyi bir insandı. Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Herkes bilemeyebilir, o alçak 15 Temmuz gecesinde çok önemli görev ifa etmiştir. Onu, o dönemdeki Emniyet Müdürümüz Selami Altınok yakından bilir. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ümit ederiz başka bu gibi cinnet olayları bir daha yaşanmaz, şehitlerimizin çocukları babasız kalmaz. Şartlar ne olursa olsun, bütün emniyet mensuplarımız, jandarmamız, silahlı kuvvetler mensuplarımız ve 81 milyon vatan evladı, yeri geldiğinde bu ülke topraklarını savunmak için tetikte olmaya, sınırda olmaya hazırdır. Bize bu huzuru, bu istikrarı sağlayan bütün Mehmetçiklerimize, polislerimize, askerimize Allah'tan muvaffakiyet diliyor ve bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyorum. Bir kez daha Altuğ Verdi kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor, onu bu son yolculuğunda yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Başımız sağolsun, Allah başka keder vermesin" dedi. Yıldırım'ın konuşmasının ardından cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Şaban Kondi, katılanlardan helallik istedi. Şehit Verdi'nin cenazesi daha sonra Binali Yıldırım ve Bakan Soylu ile meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi, ailenin isteği üzerine toprağa verilmek üzere Mezitli Mezarlığı'na götürüldü.