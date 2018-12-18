18 Aralık 2018, 00:15
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Şehit Emniyet Müdürü İçin Düzce'de Mevlid Okundu

Şehit Emniyet Müdürü İçin Düzce

i Şerif okundu.

i Şerif okundu.

Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin babası Ertuğrul Verdi'nin emniyet amiri olarak görev yaptığı Düzce'de unutulmadı. 11 Aralıkta uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Düzce Merkez Büyük Cami'de kentin tanınmış işadamlarından Kadir Özçelik, tarafından okutulan Mevlide Vali Zülkif Dağlı, Aile Sosyal Politikalar Müdürü Zeki Yıldırım, Polisler ve vatandaşlar katıldı. Mevlid yapılan dua ile son buldu. - DÜZCE Rize,Altuğ Verdi,Düzce
Kaynak: İHA