Şehit Emniyet Müdürü Verdi İçin Mevlit Okutuldu

14 Aralık 2018 Cuma 14:55



14 Aralık 2018 Cuma 14:55

Rize'de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Mevlid-i Şerif okutuldu.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Verdi'nin ailesinin yaşadığı merkez Mezitli ilçesindeki evinin önünde düzenlenen programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, il protokolü, teşkilat mensupları, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Mevlitte emekli emniyet müdürü olan baba Ertuğrul ile annesi Nuran, eşi Leyla ve kızı İrem Almira Verdi, duygu dolu anlar yaşadı. Şehidin babası Ertuğrul Verdi'nin, oğlu için dua ederken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit Emniyet Müdürü için dua edildi. - MERSİN