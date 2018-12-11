Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin Yakınları Rize'ye Geliyor

11 Aralık 2018 Salı 17:41



11 Aralık 2018 Salı 17:41

RİZE (İHA) – Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, son olarak görev yaptığı Rize Emniyet Müdürlüğü görevinin yanı sıra aralarında Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü olmak üzere bir çok önemli görevde bulunmuştu. Olayı duyan Verdi'nin yakınları ise Rize'ye geliyor.Bugün saat 14.50 sıralarında Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu, İl Emniyet Müdürü görüş gününde tayin talebiyle makama çıktığı esnada bilinmeyen bir nedenle Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğüs ve sırtından, polis memuru Yiğit Can Köksal'ı bacağından yaralamıştı. Durumu ağır olan Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, son olarak görev yaptığı Rize Emniyet Müdürlüğü görevinin yanı sıra aralarında Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü olmak üzere bir çok önemli görevde bulunmuştu.Altuğ Verdi'nin biyografisiRize Emniyet Müdürü Verdi, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1989 yılında Polis Koleji'ni bitirdikten sonra 1993 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Verdi, daha sonra sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı'nda değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28 Aralık 2016 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmişti. verdi, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye'yi temsil etmişti. Verdi, iyi derecede İngilizce biliyordu. Altuğ Verdi, 19 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Şehit Emniyet Müdürü Verdi evli ve bir kız babasıydı. - RİZE