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Şehit Emre Yılmaz Kütüphanesine kitap bağışı

Hakkari Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Fatma Alkan İlkokulunda Şehit Recep Emre Yılmaz adına yaptırılan kütüphaneye kitap bağışında bulundu.

18.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:54Şehit Emre Yılmaz Kütüphanesine kitap bağışı
Hakkari Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Fatma Alkan İlkokulunda Şehit Recep Emre Yılmaz adına yaptırılan kütüphaneye kitap bağışında bulundu.
Bir yıl önce PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu görev yaptığı Hakkari'de şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın isminin verildiği kütüphaneye görev yaptığı Hakkari Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kitap bağışı yapıldı.
Kitapları okula teslim eden Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, şehit Recep Emre Yılmaz adının yaşatılmasından dolayı Hakkari Valiliği tarafından gönderilen plaketi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Demir'e, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen plaketi Okul Müdürü Mustafa Gürler'e, yine Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen teşekkür belgesini ise okul öğretmenlerinden İslim Karadağ Kılıç'a takdim etti.
Şehitlik mertebesinin önemine vurgu yapan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, okul idaresine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü, Emre Yılmaz, Güncel

Kaynak: AA

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