Şehit Er Bilgili İçin Anma Programı Düzenledi

Diyarbakır Bingöl
kara yolunda PKK
'lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen er Mustafa Bilgili
, şehadetinin üçüncü yıl dönümünde anıldı. Suluova
Şehit Mustafa Bilgili İlkolunda, düzenlenen törende konuşan okul müdürü İlhami Pekşen, Amasya
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu "Şehidim Seninleyiz" Projesi kapsamında okula ismi verilen şehit er Mustafa Bilgili'yi şehadetinin yıl dönümünde minnetle andıklarını söyledi.
Amaçlarının, vatan ve milletin bağımsızlığı ve refahı için canlarını veren şehitleri yad etmek ve hatıralarına sahip çıkmak olduğunu ifade eden Pekşen, "Ülkemizin bağımsız bütünlüğü ve Cumhuriyet uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan yiğitlerimiz, ülkemizin esenliği, halkımızın can ve mal güvenliği için canlarını feda eden vefakar şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Onlar, kahramandı, cesurdu, onlar gerektiği için canlarını büyük Türk milleti için verdiler." diye konuştu.
Duaların ardından, şehit anısına hazırlanan oratoryo sonrası bir öğrenci tarafından, Şehit Bilgili'nin ailesine gönderdiği son mektup okundu.
Programa, şehidin ailesi ve yakınları, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz
, Jandarma
Komutanı Üsteğmen Halit Haşimioğlu, Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, İlçe Müftüsü Süleyman Çoban
, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Güncel
Kaynak: AA