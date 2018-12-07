Şehit Er Boztemir, Dualarla Anıldı

Tokat
'ın Reşadiye
ilçesine bağlı Sazak kırsalında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma
Er Onur Boztemir için Yaylımlı köyünde şehadetinin 9'uncu yılında Mevlid-i Şerif okutuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen mevlit programına Adıyaman
Valisi Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkanvekili Muhittin Büyük, Tut
Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ile Yaylımlı köyü halkı katıldı.
Yaylımlı köyünde Vali Pekmez'i, Tut Kaymakamı Kızılgüneş, Şehit Er Onur Boztemir'in babası Ahmet Boztemir, şehidin kardeşleri ve köy sakinleri karşıladı.
Yaylımlı köyü camisinde başlayan mevlit programında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, şehit Er Onur Boztemir ve tüm şehitler için dualar edildi.
Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Vali Pekmez, eşi Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyetle birlikte şehidin evine geçerek ailesini ziyaret etti.
Şehit Er Onur Boztemir'in anne ve abasına başsağlığı ve sabır dileyen Vali Pekmez, şunları kaydetti:
"Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimizin geride kalan aileleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Bizler de bu emanete layıkıyla sahip çıkabilmek adına daima yanlarında olacağız. Kapılarımız şehit yakınlarına ve kahraman gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bu vesile ile vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."
Şehit Jandarma Er Onur Boztemir'in babası Ahmet Boztemir de Mevlid-i Şerif'e tüm katılanlara teşekkür etti.
Tokat,Jandarma
07 Aralık 2018 Cuma 17:21