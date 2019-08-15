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Şehit Erdal Eraslan mezarı başında anıldı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, 12 Ağustos 1992 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi Hakantepe mevkiinde bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışma sonucunda şehit olan Jandarma Er Erdal Eraslan'ı şehadet yıl dönümü dolayısıyla mezarı başında andı.

15.08.2019 12:57 Şehit Erdal Eraslan mezarı başında anıldı
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, 12 Ağustos 1992 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi Hakantepe mevkiinde bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışma sonucunda şehit olan Jandarma Er Erdal Eraslan'ı şehadet yıl dönümü dolayısıyla mezarı başında andı.

Öz geçmişinin okunarak, duaların edildiği anma törenine İl Jandarma Komutanlığı personeli, İl Emniyet Müdürlüğü personeli, İl Müftülüğü personeli, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği yöneticiler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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