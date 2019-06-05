Şehit Eren Yücel'in adını yeğeni yaşatacak

Kaynak: AA

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in adını, Adana'daki 9 aylık yeğeni Ziya Çetinkaya yaşatacak.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve devlet erkanı ile şehit Jandarma Uzman Onbaşı Yücel'in merkez Seyhan ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki babaevine ziyarette bulundu.Çelik, dua edip taziyelerini ilettiği ziyarette, şehidin ablası Ebru Çetinkaya'nın 9 aylık bebeği Ziya Çetinkaya ile yakından ilgilendi.Şehidin yeğeninin babası Mahmut Çetinkaya'nın, bebeklerinin adına "Eren" ismini de ekleme isteğini dile getirmesi üzerine Çelik, aileye destek vereceklerini söyledi.Çelik, şehidin yeğeni Ziya Çetinkaya'nın, dayısının adını yaşatacağına işaret ederek, ilgili kişilere talimat verileceğini belirtti.Vali Demirtaş da konuyla ilgili en kısa sürede gerekli görüşmenin sağlanacağını ifade etti.Şehidin anısı sonsuza kadar yaşayacakMahmut Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayınbiraderinin şehadete yürümesinin ardından böyle bir karar aldıklarını aktardı.Ailenin tüm fertlerinin kararı desteklediğini anlatan Çetinkaya, şehit Eren Yücel'in anısını sonsuza kadar yaşatacaklarını dile getirdi.Çetinkaya, oğlunun adının "Eren Ziya Çetinkaya" olarak değiştirilmesi için en kısa sürede müracaatta bulunacaklarını kaydederek, destekleri için Çelik ve Demirtaş'a teşekkür etti.Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 3 Haziran'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel, dün memleketi Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.