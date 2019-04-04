Şehit Erkut Yılmaz Mtal Öğrencileri Staj İçin Portekiz'de

Bafra
Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(MTAL) öğrencileri, " Avrupa
'da Stajyer gelecekte zanaatkar" Erasmus
projesi kapsamında staj yapmak üzere Portekiz
'e gitti.
Proje koordinatörü Mahmut Ünal ile Portekiz'e giden 10 öğrenci, 6 Nisan'a kadar staj görecek.
Staj döneminde Avrupa kültürünü, pastacılığını yakından tanıma fırsatı bulacak öğrenciler, hem Bafra'yı hem de Türkiye
'yi temsil ediyor.
Projenin ikinci ayağı ise 20 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde Avusturya
'da olacak.
Bafra Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen yıl da "Markalaşmada ilk viraj, avrupa mutfağında staj" Erasmus projesi kapsamında 20 öğrenciye İspanya
ve İtalya
'ya gitmişti.
Bafra, Portekiz, Güncel
Kaynak: AA