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Şehit eşini asker selamıyla uğurladı

26.08.2019 16:02 Şehit eşini asker selamıyla uğurladı


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Kaynak: DHA

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