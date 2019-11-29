Haberler » Güncel » Şehit eşini son yolculuğuna, üniformasını giyip, tabutunu öperek uğurladı - Haber

Şehit eşini son yolculuğuna, üniformasını giyip, tabutunu öperek uğurladı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na, Tel Abyad'dan PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28), memleketi Balıkesir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

29.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:14Şehit eşini son yolculuğuna, üniformasını giyip, tabutunu öperek uğurladı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na, Tel Abyad'dan PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan (28), memleketi 'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Davut Armağan Keskin'in eşi Gülçin Keskin, üniformasını giydiği eşini, son yolculuğuna tabutunu öperek uğurladı.

Memleketi Balıkesir'e getirilen Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in cenazesi, önce Gündoğan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dualar okundu, helallik alındı. Ardından şehit Keskin'in cenazesi, siren sesleri eşliğinde oluşturulan konvoyla Zağnos Paşa Camii'ne götürüldü. Cenazenin getirilişi sırasında şehit uzman çavuşun Edirne'de adliyede memur olarak çalışan bir yıllık eşi Gülçin Keskin, annesi Seher Zeybek ve üvey babası Gündami Zeybek ve yakınları gözyaşı döktü. Annesi Seher Zeybek ile eşinin üniforması ile cenazeye katılan Gülçin Keskin, uzun süre tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Gülçin Keskin, eşini, cenaze namazının kılındığı alana, tabutunu öperek uğurladı. Aile fertleri tören sırasında taziyeleri kabul etti.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazını, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Namazın ardından şehidin tabutu, askerlerin omuzlarında cami bahçesi dışında bekleyen top arabasına konuldu. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, gözyaşlarıyla Balıkesir Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon Komutanı Hava Pilot Kemal Turan, Ak Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik ve Yavuz Subaşı, CHP'li milletvekilleri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin, şehidin yakınları çok sayıda vatandaş katıldı.



Balıkesir, Keskin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:16 İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal
17:16 Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden su zammı açıklaması
17:15 AB liderlerinden veda
17:14 Irak Başbakanı Abdulmehdi'yi istifaya götüren süreç
17:14 "Hipertansiyon farkındalığı" için sokakta tansiyon ölçtüler
16:37 Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu
16:32 İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
13:10 Rahmi Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
29.11.2019 17:16:15