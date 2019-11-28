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Şehit eşinin evinde yas

Şehit eşinin evinde yasEDİRNE - Şanlıurfa'da Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu şehit olan Balıkesirli Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in, eşi Gülçin Keskin'in Edirne'de yaşadığı adliye...

28.11.2019 23:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:55
Şehit eşinin evinde yas
EDİRNE - Şanlıurfa'da Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu şehit olan Balıkesirli Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan 'in, eşi Gülçin Keskin'in 'de yaşadığı adliye lojmanlarına Türk Bayrakları asıldı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in, Edirne Adliye Lojmanları'nda oturan eşi Gülçin Keskin'i ziyaret ederek taziyelerini sundu. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Keskin'in, eşi Gülçin Keskin'in, Edirne Adliyesi'nde çalıştığı öğrenildi. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in yarın Balıkesir'de, Cuma Namazı'ndan sonra kılınacak cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.
Şehit eşinin evinde yas

Edirne, Keskin, Genel

Kaynak: İHA


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