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Şehit Eşkioğlu'nun cenazesi Erzurum'a getirildi

Şehit Piyade Er Sezai Eşkioğlu'nun cenazesi bugün saat akşam saatlerinde askeri uçakla Erzurum'a getirildi.

20.10.2019 22:23Şehit Eşkioğlu'nun cenazesi Erzurum'a getirildi
Şehit Piyade Er Sezai Eşkioğlu'nun cenazesi bugün saat akşam saatlerinde askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Askeri havalimanında şehit askerin cenazesini Vali Okay Memiş, askeri ve mülki erkanın yanısıra şehit askerin yakınları karşıladı.

Askeri uçaktan indirilen şehit askerin özgeçmişinin okunmasından sonra Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua okudu. Sula, şehit asker için törene katılanlardan helallik istedi. Vali Okay Memiş, şehit askerin yakınlarına taziye dileklerini ilettiği törenin ardından cenaze aracına konan Şehit Piyade Er Sezai Eşkioğlu'nun Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit asker için yarın öğle namazını müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Şehit asker, merkez Yakutiye İlçesi Altıntepe köyünde son yolculuğuna uğurlanacak. - ERZURUM

Okay Memiş, Piyade, Güncel

Kaynak: İHA

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