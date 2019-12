Şehit esma çevik'in acılı babası konuştu

" 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş. Kızlarımda vasiyetini yerine getirmiş."Emin YEŞİL - İstanbul DHA - ŞIRNAK'ta şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül, taziyeleri kabul etti. Şırnak 'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenlendi. Şehit Esma Çevik ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şehit Esma Çevik'in Sultangazi'de yaşayan babası Hüseyin Akgül, Cebeci Mahallesi'nde bulunan Sultan Camii'nde taziyeleri kabul etti. Vatandaşlar acılı babaya taziye dileklerinde bulundu.'ALLAH ONDAN BİN KERE RAZI OLSUN"DHA'ya konuşan şehit babası Hüseyin Akgül, 'Esma askerliği seviyordu" dedi. Akgül, kızıyla aralarında geçen son telefon görüşmesini de anlattı; 'Kızım severek askerlik yapıyordu. Her göreve de severek gidiyordu. Şehitlik güzel bir mertebedir. Rabbim şehit babası olmayı bahşettiği için, rabbime şükürler olsun. Allah bütün şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Ruhları şad olsun. Bir Esma ölür, bin Esma doğar. Bu vatan, bu bayrak devamlı ayakta duracaktır. Kimsenin gücü bölmeye yetmez" diye konuştu."KIZLARIMDA VASİYETİNİ YERİNE GETİRMİŞ"Akgül, "Esma askerliği seviyordu. Daha ilk zamanlarda da kendisi asker olacağım diyordu. Üniversiteyi bitirdikten sonra da 'ben asker olacağım' dedi. Kızım dedim 'yapamazsın.' Baba dedi be yapamazsam, kimse yapamaz. 'Ben yapacağım' dedi. ve asker oldu. Allah ondan bin kere razı olsun. Şimdiye kadar yüzümü kara çıkarmadı. Onla gurur duyuyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.Şırnak'a tayini çıktığında kendisi de sevindi. Çünkü kendisi bomba uzmanıdır. Kadın bomba uzmanı Türkiye'de 4 tane varmış. Biri de benim kızımmış. En son kendisiyle Cumartesi günü öğlen saatlerinde telefonla görüştüm. 'Baba dış göreve gidiyoruz. Ben seni daha sonra arayacağım' dedi. En son görüşmemiz oydu" diye konuştu.Sadece kardeşlerine, " 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş. Kızlarım da vasiyetini yerine getirmiş. Allah razı olsun" ifadesini kullandı.