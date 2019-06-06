Şehit Fatih Öz, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Harekatı'na katılan askeri aracın üs bölgesine intikali sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Fatih Öz
(24), memleketi Ankara
'da düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hakkari
'de yapılan askeri törenin ardından şehit Fatih Öz'ün cenazesi Ahmet Hamdi Akseki
Camisi'ne getirildi. Burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, şehidin ailesi ile birlikte, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar
, Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Adnan Özbal, Ankara Valisi Vasip Şahin
ve milletvekilleri katıldı. Bakan Akar ve MHP lideri Bahçeli, şehidin babası İsmail Öz
'ün yanında saf tutarken, cenaze namazı sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü.
Şehidin annesi Gülşen Öz ve ablası Naciye Uyar ise cenaze töreni boyunca güçlükle ayakta durdu. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Öz'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının omzunda top arabasına taşındı. Bu sırada 2 çocuğundan birini kaybeden anne Gülşen Öz, "Oğlum nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı döktü.
Şehit Öz'ün cenazesi, Ankara'nın Ayaş
ilçesine bağlı Feruz köyüne götürülerek, buradaki aile mezarlığında toprağa verildi.
- Ankara
Kaynak: DHA
Fatih Öz
, Ankara
, Güncel