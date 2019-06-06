Şehit Fatih Öz, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Harekatı'na katılan askeri aracın üs bölgesine intikali sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz (24), memleketi Ankara'da düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakkari'de yapılan askeri törenin ardından şehit Fatih Öz'ün cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi. Burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, şehidin ailesi ile birlikte, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Ankara Valisi Vasip Şahin ve milletvekilleri katıldı. Bakan Akar ve MHP lideri Bahçeli, şehidin babası İsmail Öz'ün yanında saf tutarken, cenaze namazı sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Gülşen Öz ve ablası Naciye Uyar ise cenaze töreni boyunca güçlükle ayakta durdu. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Öz'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının omzunda top arabasına taşındı. Bu sırada 2 çocuğundan birini kaybeden anne Gülşen Öz, "Oğlum nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Öz'ün cenazesi, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Feruz köyüne götürülerek, buradaki aile mezarlığında toprağa verildi.



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Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, -

Kaynak: DHA