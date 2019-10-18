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Şehit Ferhat Arslan'ın ismik ütüphanede yaşatılacak

Van'ın Erciş ilçesindeki bir lisede açılan kütüphaneye, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan mahalle bekçisi Ferhat Arslan'ın ismi verildi.

18.10.2019 18:01
Van'ın Erciş ilçesindeki bir lisede açılan kütüphaneye, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan mahalle bekçisi Ferhat Arslan'ın ismi verildi.
Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışında konuşan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, şehidin isminin bir kütüphanede yaşatılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.
Memleketin yiğit ve kahraman evlatlarının zor günlerde bile beraber olduğunu ifade eden Mehmetbeyoğlu, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.
Şehit Arslan'ın annesi Esmer Arslan da kütüphaneye oğlunun isminin verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Kaymakam Mehmetbeyoğlu, şehidin yakınları, öğretmenler ve öğrenciler asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.
Şehit Ferhat Arslan'ın ismik ütüphanede yaşatılacak

PKK, Van, Güncel

Kaynak: AA

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