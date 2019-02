Şehit Fethi Sekin'in Babasından Şegafed'e Ziyaret

Kaynak: AA

Şehit polis memuru Fethi Sekin 'in babası Mehmet Zeki Sekin, Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonunu (ŞEGAFED) ziyaret ettiŞEGAFED Başkanı Caner Dalkalı, yaptığı yazılı açıklamada, vatan savunmasında şehit düşenlerin yakınlarına, gazilere, korunmaya muhtaç çocuklara her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak üzere federasyonun geçen yıl kurulduğunu belirtti. İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen ve kahramanlığıyla Türk milletinin gönlünde taht kuran şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'in federasyonu ziyaret ettiğini belirten Dalkalı, "Federasyonumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak çalışmalarımız hakkında bilgiler alan Sayın Sekin, bizleri devamlı takip ettiğini ve faaliyetlerimize her daim destek vereceklerini belirtmişlerdir. Bizleri onurlandırmıştır." ifadelerini kullandı.