20 Şubat 2019, 14:19
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Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezine Çevre Düzenlemesi

Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezine Çevre Düzenlemesi

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Belediyesince yapımı süren Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde yürütülen çevre düzenlemesi çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Belediyesince yapımı süren Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde yürütülen çevre düzenlemesi çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Elazığ Caddesi üzerinde 5 dönüm alana kurulan kültür merkezinin yapımında sona gelindi.

Başkan Akmurat, çevre düzenlemelerine ilişkin incelemelerde bulunduğu merkezin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Merkezin yakında resmi açılışının yapılacağını dile getiren Akmurat, merkezin çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Kaynak: AA