Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezine Çevre Düzenlemesi

Baskil
Belediye Başkanı İhsan Akmurat
, Baskil Belediyesince yapımı süren Şehit Fethi Sekin
Kültür Merkezinde yürütülen çevre düzenlemesi çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Elazığ
Caddesi üzerinde 5 dönüm alana kurulan kültür merkezinin yapımında sona gelindi.
Başkan Akmurat, çevre düzenlemelerine ilişkin incelemelerde bulunduğu merkezin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.
Merkezin yakında resmi açılışının yapılacağını dile getiren Akmurat, merkezin çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Kaynak: AA