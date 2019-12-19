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Şehit Fındık'ın ailesine şehadet belgesi verildi

Tokat Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Fırat'ın doğusunda 20 Ekim 2019 tarihinde Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın ailesine şehadet belgesi verdi.

19.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:33Şehit Fındık'ın ailesine şehadet belgesi verildi
Tokat Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, 'ın doğusunda 20 Ekim 2019 tarihinde Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın ailesine şehadet belgesi verdi.
Ocak, Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile ilçeye bağlı Kuşcu köyünde yaşayan şehit Fındık'ın evini ziyaret etti.
Şehadet belgesini şehidin annesi Özgül ve babası İsmail Fındık'a teslim eden Ocak, "Sizler bize şehidimizin birer emanetisiniz. Bizler devletin tüm destekleri ile sizlerin yanında olacağız." dedi.

Fırat, Güncel

Kaynak: AA

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