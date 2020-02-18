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Şehit Fuat Kaplan ölüm yıldönümünde dualarla anıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 Şubat 2014 yılında, bir ihbar üzerine olay yerine giden ve girdiği silahlı çatışmada şehit olan Fuat Kaplan ölümünün 6'ıncı yılında dualarla anıldı.

18.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:23Şehit Fuat Kaplan ölüm yıldönümünde dualarla anıldı
'ın ilçesinde 16 Şubat 2014 yılında, bir ihbar üzerine olay yerine giden ve girdiği silahlı çatışmada şehit olan Fuat Kaplan ölümünün 6'ıncı yılında dualarla anıldı.

Kuşadası'nda 16 Şubat'ta şüpheli kişi olduğu ihbarı üzerine adrese giden 2 polis, yakalamak istedikleri H.A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanmış, elinden yaralanan polis memuru Orçun Ekşioğlu tarafından etkisiz hale getirilmişti. Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memuru Orçun Ekşioğlu taburcu edilmiş, Fuat Kaplan ise sabaha karşı şehit olmuştu. Ölümünün 6'ıncı yılında mezarı başında dualarla anılan Kaplan'ın anma törenine Şehidin yakınları, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma İlçe Komutanı Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanı Cihan Seymen, silah arkadaşları ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Murat İnan katıldı. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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