Şehit Gazi Birlik-Sen Genel Başkanı Yetkin Şemdinli'de

Şehit Gazi Birlik-Sen Genel Başkanı Adem Yetkin, Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.
Şehit Gazi Birlik-Sen Genel Başkanı Adem Yetkin, beraberindeki yardımcılarıyla 18 Mart Çanakkale Zaferi
Şehitleri Anma Günü nedeniyle Şemdinli ilçesine geldi. Şemdinli ilçesinde şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Adem Yetkin, Şehit Gazi Birlik-Sen Şemdinli yetkilisi Bülent Bay'a teşekkür belgesi verdi. - HAKKARİ
Hakkari, Şemdinli, Güncel
Kaynak: İHA