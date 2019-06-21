21.06.2019 16:54
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Şehit Gidergelmez'in adı Çad'da yaşatılacak

Şehit Gidergelmez

Bayburt ile Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında akıntıya kapılarak şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş...

Bayburt ile Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı 'yı arama çalışmalarında akıntıya kapılarak şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez adına Orta Afrika ülkesi Çad 'da su kuyusu açıldı.
İmam Hatip ve İlahiyat Gönüllüleri Derneği (İLK-DER) Başkanı Yaşar Bağbekleyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep 'in İslahiye ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Gidergelmez için hayırseverlerin katkısı ve Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği'nin (İDEA) aracılığıyla, Çad'ın Kalendank kenti kırsalındaki Bumari köyünde su kuyusu açtırdıklarını söyledi.
Bölgedeki insanları suya kavuşturmaktan ve şehidin adını yaşatmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Bağbekleyen, şehidin ailesinin de Gidergelmez'in adının su kuyusuna verilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında 17 Mayıs'ta akıntıya kapılan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya şehit olmuştu.
Gidergelmez 18 Mayıs 'ta memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verilmişti.
Kaynak: AA
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