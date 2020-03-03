Şehit gümrük müdürlüğü çalışanı, son yolculuğuna uğurlandı

İRAN sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit olan gümrük müdürlüğü personeli Mustafa Türk'ün (34) cenazesi, memleketi Şanlıurfa 'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca dün düzenlenen roketli saldırıda Mustafa Türk şehit oldu. Şehit Mustafa Türk'ün cenazesi, Ağrı'daki törenin ardından dün akşam askeri uçakla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Türk'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, bugün öğle saatlerinde, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Yeni Mezarlık'a getirildi.

Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Türk için düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Acılı eş Yüsra'nın oğlu İsmail Mert ve kızı Elifsu ile gözyaşı döktüğü cenazede baba İsmail ile anne Zekiye güçlükle ayakta durdu.

Törende konuşan Vali Erin, yüzyıl önce atalarının gösterdiği kahramanlığı Türk halkının bu süreçte defalarca gösterdiğini ifade ederek, "40 seneye aşkın bir süredir mücadele verdiğimiz ve bugün çok şükür dize getirdiğimiz, yok olmaya mahkum ettiğimiz, güvenlik güçlerimiz ve halkımızla birlikte tek vücut olarak yokluğa mahkum ettiğimiz terör örgütü PKK'yı üzerimize salanlar bugün sınır ötesinde mücadele ettiğimiz güçlerdir. PKK terör örgütü Kürt halkıyla, Kürt kardeşlerimizle, Kürtlerin örfü, geleneği, inancıyla zerre miktarı benzerliği olmayan, ortak paydası olmayan, emperyalistler tarafından devşirilen, silahlandırılan ve üzerimize salınan taşeron bir örgütten başka bir şey değildi" dedi.

İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mustafa Türk'ün cenazesi şehitlikte toprağa verildi.