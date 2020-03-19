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Şehit gümrük personeli Ramazan Turan son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, Elazığ'da toprağa verildi.

19.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:08
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, Elazığ 'da toprağa verildi.
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan şehit Turan'ın naaşı, cenaze aracıyla Maden İlçesine bağlı Karatop köyündeki getirildi.
Burada İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından öğlen namazına müteakip kıldırılan cenaze namazından sonra, şehidin naaşı toprağa verildi.
Müftü Sarıkaya, koronavirüs salgını dolayısıyla taziye yapılmayacağını belirterek, şehit yakınlarıyla tokalaşılmamasını istedi.
Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Maden Kaymakamı Refik Özsoy, Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz da katıldı.
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Şehit gümrük personeli Ramazan Turan son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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Şehit gümrük personeli Ramazan Turan son yolculuğuna uğurlandı
Etiketler : Ramazan Turan, Elazığ, Güncel

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