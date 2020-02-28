Şehit haberlerini duyuran Hatay Valisi'nden halka uyarı: Hastanelerin etrafında yığılma olmamasını rica ediyoruz

TSK unsurlarına yapılan hava saldırısında 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu açıklayan Hatay Valisi Rahmi Doğan, saldırının ardından ağır yaralı askerlerimizin olduğunu söyledi ve "Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

HATAY VALİSİ HASTANELERDEKİ SON DURUMU AKTARDI

Hatay Valisi Doğan, " İdlib 'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur" açıklamasında bulundu.

"TÜM TEDBİRLER ALINDI"

Tüm sağlık personelinin görevde olduğunu belirten Vali Doğan, "Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum" diye konuştu.