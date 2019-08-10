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Şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, Kurban Bayramı arifesinde Türkiye'nin her...

10.08.2019 13:49 Şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, Kurban Bayramı arifesinde Türkiye'nin her yerinden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı vatandaşlar da duygu dolu anlar yaşadı.
Gaziantep'ten ailesiyle gelen Mehmet Fatih Karamel, 15 Temmuz'dan beri şehit Ömer Halisdemir'in hep aklında olduğunu ve onun kolay kolay unutulamayacağını söyledi. Karamel, "Allah ondan razı olsun, Çanakkale ruhunu bir kez daha canlandırdı. Artvinliyim, Gaziantep'te oturuyorum, şimdi Bursa'ya gidiyorum. Herkesin bu duyguyu burada yaşaması lazım. Buradan geçenlerin bu mübaret zatı ziyaret etmesi lazım.  Bu vatan, bu güzel insanlar sayesinde bölünmeyecek. Allah'ın izniyle üzerimizde oynanan oyunlar hiçbir zaman başarılı olamayacak" dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen Cenk Çetinbakış ise böyle güzel insanların çıkmasının gurur verici olduğunu belirterek, çocuklarına bu kahramanları anlattığını söyledi.

-GÖRÜNTÜ



Ömer Halisdemir, Güncel

Kaynak: DHA

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