Şehit Hüseyin Gencer Parkı Hizmete Girdi

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gencer'in adının verildiği park, yeni yüzüyle hizmete girdi.

Şehri geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren İnegöl Belediyesi, Kurşunlu Mahallesi'nde Eskişehir Caddesi üzerinde bulunan parkı revize etti. Yenilenen yüzüyle modern bir yaşam alanına dönüşen parka, 10 Ağustos 2017 yılında Bingöl'de şehit düşen Uzman Çavuş Hüseyin Gencer'in adı verildi. Şehidimiz anısına parka bir büstte yapıldı.

3000 M2'LİK YAŞAM ALANI

3000 m2 alan üzerinde planlanarak hayata geçirilen parkta çocuk oyun alanlarından spor alanlarına, oturum ve yürüyüş yollarından ailelerin keyifli vakit geçirebileceği yeşilliklere kadar tüm detaylar düşünülürken, yapılan düzenleme bölgenin çehresini de değiştirdi.

BAŞKAN TABAN'DAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Parkın yapımının tamamlanmasının üzerine, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte parkı ziyaret ederek mahalle sakinlerine hayırlı olsun dileklerini iletti. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan'ın da katıldığı ziyarette, Şehit Hüseyin Gencer'in ailesi de hazır bulundu. Mahalle sakinleriyle sohbet etme imkanı da bulan Başkan Taban, bölgenin sorunlarına ilişkin vatandaşların taleplerini de dinledi.

ŞEHİDİMİZİN HATIRASI BURADA YAŞATILACAK

Parkın tamamlanması nedeniyle burada dualar yapılırken, Başkan Taban vatandaşlara hitaben bir konuşma da gerçekleştirdi. Burada geçmişte de belli bir düzen olduğunu hatırlatan Taban, "Ama biz eskiyen, yıpranan alanlarda da gerekli müdahaleyi yaparak yeni yüzüyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Burada bunu yaparken de Hüseyin Gencer kardeşimizin adını parkımızda yaşatmak istedik. Kendisi sadece Kurşunlu Mahallemizin değil tüm İnegöl'ün, ülkemizin bir değeridir. Tüm şehitlerimiz medarı iftiharımızdır. Vatanı için, ülkesi için mücadele eden, şehit olan insana ne mutlu. Allah herkese nasip etsin. İnşallah biz onun ismini de burada yaşatmış olacağız. Ailemizin de bu yönde bir isteği vardı. Nihayetinde bence çok güzel oldu. Önemli olan onları unutmamak, dualarımıza onları da katabilmek. Parkımız mahallemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

YAŞATMAK DA YAPMAK KADAR ÖNEMLİ

Taban, açıklamasında parkta yaşanan Vandalizm olayına da değindi. Henüz açılışı dahi yapılmadan kimliği belirsiz kişi veya kişilerin parka zarar vermesinin kendilerini üzdüğünü kaydeden Taban "urada üzüldüğümüz bir olayı da yaşadık. Parka henüz açılışı yapılmadan zarar verildiğini, tahrip edildiğini gördük. Zihin olarak bunu düşünemeyecek, yanlış yaptığının farkına varamayacak cihette birileri olduğunu düşünüyoruz. Tabi burada anne babalara da, bizlere de görevler düşüyor. Tespitlerimiz noktasında mutlaka bunlara cezai müeyyideyi uygulayacağız. Ben burada devletin malını korumakla da görevliyim. Ancak milletin de bu konuda görevleri var. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var burada. Toplanan vergilerle bu hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaşatmak da yapmak kadar önemli. bu olay sadece burada yaşanan bir şey de değil. Her yerde karşılaştığımız olumsuzluklar. Ben o arkadaşlarımızı da kazanmak istediğimizi ifade ediyorum. Eğer sesimiz ulaşıyorsa bu noktada yaptıkları zinhar yanlıştır. İnşallah bu yanlışlarından dönmek onlara da nasip olsun" açıklamalarında bulundu.