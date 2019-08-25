Haberler» Güncel» Haber

Şehit İdris Gezer'in cenazesi memleketi Sinop'a getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer'in cenazesi memleketi Sinop'a getirildi.

25.08.2019 05:08 Şehit İdris Gezer'in cenazesi memleketi Sinop'a getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer'in cenazesi memleketi Sinop'a getirildi.


Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer'in cenazesi, Sinop Havalimanı'nda karşılandı. Karşılanan İdris Gezer'in cenazesi ambulans ile Sinop'un Durağan ilçesine gönderildi.


Havalimanı'nda düzenlenen törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, protokol üyeleri katıldı.


Şehit Gezer'in, bugün Sinop'un Durağan ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi. - SİNOP


Çukurca, Hakkari, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
05:30   Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
05:16   Başkentte şüpheli ölüm
05:14   Başkentte şüpheli ölüm
05:08   Şehit İdris Gezer'in cenazesi memleketi Sinop'a getirildi
04:42   Otomobilin çarptığı yaya öldü
04:34   Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
04:32   Dha ankara - tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi