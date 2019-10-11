Haberler » Güncel » Şehit İhsan Çelik şehadetinin yıldönümünde kabri başında anıldı

Şehit İhsan Çelik şehadetinin yıldönümünde kabri başında anıldı

Bayburtlu şehit Jandarma Er İhsan Çelik, şehadetinin 32. yılında kabri başında anıldı.

11.10.2019 14:48Şehit İhsan Çelik şehadetinin yıldönümünde kabri başında anıldı
Bayburtlu şehit Jandarma Er İhsan Çelik, şehadetinin 32. yılında kabri başında anıldı.

Anma programı kapsamında ilk olarak Muhtarlar Derneği tarafından Damat Ali Efendi Camisinde cuma namazı öncesi mevlidi şerif okutuldu.

Daha sonra Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca Garipler mezarlığında düzenlenen programda şehidin özgeçmişi okunarak Kuran-ı Kerim tilavetinde bulunuldu, dualar edildi.

Anma törenine Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve personelinin yanı sıra Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve personeli, Bayburt Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal ve üyeleri, Esentepe Muhtarı Bekir Demir, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

İhsan Çelik, Jandarma, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:06 Esen, "Emekli Kahvemiz hayırlı olsun"
15:11 flaş
15:10 Harçlıklarını Mehmetçik'e bağışladılar
15:10 Terör örgütüne eleman kazandırdığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 15 yıl hapis istemi
15:09 Ölümden döndüler, gecekondunun onarılmasını bekliyorlar
15:09 Son Dakika: Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
15:08 Eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
11.10.2019 15:12:05