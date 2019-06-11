Şehit işçiler gözyaşları arasında toprağa verildi

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere yönelik terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Abdurrahman Bilici (57) ile yeğeni Abdurrahman Bilici, Van
'ın Erciş
ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı
mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca dün akşam saatlerinde yapılan saldırı sonucunda şehit olan Erciş ilçesi Gözütok Mahallesi nüfusuna kayıtlı Abdurrahman Bilici ile Mehmet Sait
Bilici, Van'dan ambulansla önce evine götürülerek helallik alındı. Ardından, Erciş Merkez
Kara Yusuf Paşa Camisine getirilen şehitler için burada bir tören düzenlendi. Cenaze törenine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez
, Erciş Kaymakamlığına vekalet eden Çaldıran
Kaymakamı Tekin Dundar, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli
, TOKİ Başkanı Ömer Bulut
, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ve amca ile yeğenin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Amca ve yeğeninin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, öğle namazı sonrası Van İl Müftü
Vekili Sabahattin Kesti tarafından kılınan cenaze namazının ardından Latifiye Mahallesi'ndeki Seyyid Muhammed Mezarlığına götürüldü. Cenazeler, burada gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazelerinin taşınması sırasında şehitlerin yakınları gözyaşlarına boğulurken, vatandaşlar ise tekbir sesleri eşliğinde PKK
terör örgütünü lanetledi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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