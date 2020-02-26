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Şehit Işık'ın ailesine Şahadet Belgesi verildi

DÜZCE (İHA) – Geçtiğimiz haftalarda Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ afetinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın ailesine Şahadet Belgesi verildi.

26.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:07Şehit Işık'ın ailesine Şahadet Belgesi verildi
DÜZCE (İHA) – Geçtiğimiz haftalarda 'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ afetinde şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık'ın ailesine Şahadet Belgesi verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesi Çatak Karayolunda meydana gelen çığ afetinde bölgeye giden arama kurtarma ekiplerini koruma görevinde yer alan Düzceli Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık, meydana gelen ikinci çığ felaketinde şehit olmuştu. Işık'ın naşı Düzce'nin Yığılca ilçesi Yılgın Köyü mezarlığına defin edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adına Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın Şahadet Belgesi'ni Işık'ın ailesine teslim etti. - DÜZCE

Jandarma, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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